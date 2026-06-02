Акинфеев продолжит выступать за ЦСКА ЦСКА продлил контракт с капитаном команды Акинфеевым

Москва2 июн Вести.Вратарь Игорь Акинфеев подписал новый контракт с ЦСКА. Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба.

Уточняется, что соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.

Игорь Акинфеев – самый преданный футболист в истории мирового футбола, а этот сезон станет для него 24-м во взрослом футболе говорится в заявлении клуба

Воспитанник красно-синих провел 818 игр за основную команду ЦСКА, пропустив 742 мяча. В его активе 327 матчей на ноль.

Акинфеев является шестикратным чемпионом страны, восьмикратным обладателем Кубка России, обладателем Суперкубка страны. В 2005 году в составе команды он завоевал Кубок УЕФА.