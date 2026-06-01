Москва1 июн Вести.Дмитрий Игдисамов официально стал главным тренером футбольного ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

Со специалистом заключен двухлетний контракт с опцией продления его еще на два года.

Отмечается, что костяком основной команды армейцев являются воспитанники Игдисамова.

Дмитрий Игоревич прекрасно знаком армейским болельщикам по успешной работе в структуре Академии ПФК ЦСКА с 2019 года говорится в заявлении клуба

4 мая ЦСКА объявил о расторжении контракта с главным тренером команды швейцарцем Фабио Челестини. Исполняющим обязанности стал Игдисамов.

В прошедшем чемпионате РПЛ красно-синие заняли пятое место, набрав 51 очко после 30 матчей.