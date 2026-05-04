Москва4 маяВести.Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о расторжении контракта с главным тренером команды - швейцарцем Фабио Челестини. Об этом говорится в заявлении пресс-службы клуба.
Соглашение было разорвано на основе взаимного согласия сторон.
Фабио Челестини покидает ПФК ЦСКАговорится в заявлении
Исполняющим обязанности главного тренера станет Дмитрий Игдисамов. Вместе с Челестини команду покидают и другие члены его штаба: Манель Экспосито, Хосе Блеса, Габриэле Багаттини, Хавьер Нойя и Паоло Фаваретто.