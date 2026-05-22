Ролан Гусев покидает московское "Динамо" "Динамо" объявило о расставании с главным тренером Роланом Гусевым

Москва22 мая Вести.Ролан Гусев в ближайшее время покинет московское "Динамо". Об этом сообщил официальный сайт футбольного клуба.

Бело-голубые решили не продлевать истекающий в мае контракт со специалистом.

Благодарим Ролана Гусева за годы плодотворной работы в "Динамо", за проявленные на всех этапах высокий профессионализм и ответственность говорится в заявлении клуба

Гусев работал в тренерском штабе бело-голубых с лета 2023 года. Весной и осенью 2025 года специалист исполнял обязанности главного тренера. В декабре 2025 года он возглавил динамовцев уже без приставки и.о.

Под его руководством команда провела 24 игры (12 побед, 5 ничьих, 7 поражений). В прошедшем сезоне столичный клуб занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 30 встречах.

Гусев является воспитанником "Динамо". В начале тренерской карьеры он работал с молодежной командой ЦСКА, выиграв с ней Молодежную футбольную лигу.