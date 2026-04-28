Москва28 апрВести.Главный тренер нижегородского футбольного клуба "Пари НН" Алексей Шпилевский покинул пост. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию специалиста и клуба, сообщили в Telegram-канале команды.
38-летний Шпилевский возглавлял клуб с июня 2025 года. Под его руководством "Пари НН" одержал семь побед в РПЛ и Кубке России.
Также "Пари НН" покидают помощники Алексея Николаевича – Александр Колоцей, Омер Эрбай, Адам Адамос и Христос Пападопулосотмечается в сообщении
Алексей Шпилевский отметил, что полностью отдавал себя работе, однако этого оказалось недостаточно.