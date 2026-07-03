Москва3 июл Вести.Массимилиано Аллегри возглавил футбольный клуб "Наполи". Об этом сообщила пресс-служба итальянской команды.

Соглашение 58-летнего специалиста рассчитано до лета 2029 года.

25 мая Аллегри был отправлен в отставку с поста главного тренера "Милана". Клуб расторг контракт с итальянцем из-за неудовлетворительного результата по итогам сезона.

Под его руководством миланские футболисты заняли пятое место в Серии А, не сумев выйти в Лигу чемпионов.

Ранее Аллегри также возглавлял "Ювентус", который под его руководством пять раз становился чемпионом Италии.