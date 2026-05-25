Москва25 маяВести.Главный тренер итальянского футбольного клуба "Милан" Массимилиано Аллегри будет уволен. Это утверждает журналист Николо Скира в соцсети X.
По результатам сезона "Милан" оказался на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, клуб получил 70 очков и не попал в Лигу чемпионов.
Официального подтверждения данной информации пока нет.
Массимилиано Аллегри – 58-летний итальянский футбольный тренер. Возглавил "Милан" в мае прошлого года. Ранее возглавлял "Ювентус", СПАЛ, "Сассуоло", "Кальяри".