Журналист Скира: "Милан" уволит Аллегри после непопадания клуба в Лигу чемпионов

Москва25 мая Вести.Главный тренер итальянского футбольного клуба "Милан" Массимилиано Аллегри будет уволен. Это утверждает журналист Николо Скира в соцсети X.

По результатам сезона "Милан" оказался на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, клуб получил 70 очков и не попал в Лигу чемпионов.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Массимилиано Аллегри – 58-летний итальянский футбольный тренер. Возглавил "Милан" в мае прошлого года. Ранее возглавлял "Ювентус", СПАЛ, "Сассуоло", "Кальяри".