Москва25 маяВести.Руководство итальянского футбольного клуба "Милан" приняло решение досрочно расторгнуть контракт с главным тренером Массимилиано Аллегри. Об этом сообщила пресс-служба "россонери".
Причиной для такого решения стали неудовлетворительные результаты "Милана" по итогам сезона
Под руководством специалиста команда "заняла пятое место в чемпионате Италии и не смогла выйти в Лигу чемпионов". 58-летний Аллегри "возглавил "Милан" в мае 2025 года", однако не сумел решить главную задачу на сезон.