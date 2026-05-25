Аллегри покидает "Милан" после непопадания клуба в Лигу чемпионов

Москва25 мая Вести.Руководство итальянского футбольного клуба "Милан" приняло решение досрочно расторгнуть контракт с главным тренером Массимилиано Аллегри. Об этом сообщила пресс-служба "россонери".

Причиной для такого решения стали неудовлетворительные результаты "Милана" по итогам сезона

Под руководством специалиста команда "заняла пятое место в чемпионате Италии и не смогла выйти в Лигу чемпионов". 58-летний Аллегри "возглавил "Милан" в мае 2025 года", однако не сумел решить главную задачу на сезон.