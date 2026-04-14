Москва14 апр Вести.Аргентинец Хавьер Маскерано покинул пост главного тренера американского футбольного клуба "Интер Майами" по личным причинам. Об этом сообщила пресс-служба команды 14 апреля 2026 года.

В своем прощальном обращении Маскерано выразил благодарность руководству клуба за доверие, сотрудникам за коллективные усилия, а также игрокам, с которыми удалось пережить "незабываемые моменты". Он особо отметил поддержку болельщиков и заявил, что всегда будет хранить память о "первой звезде" клуба.

Маскерано пожелал "Интер Майами" дальнейших успехов, выразив уверенность, что клуб продолжит добиваться их.