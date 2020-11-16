Аргентинец Маскерано завершил карьеру

Известный аргентинский футболист Хавьер Маскерано объявил о завершении карьеры. Двукратный олимпийский чемпион написал о своем уходе из большого футбола на странице в социальной сети.

Хавьер Маскерано – один из самых известных аргентинских футболистов нынешнего века. Он два раза выигрывал олимпийский футбольный турнир – в 2004 и 2008 годах, В 2014 был финалистом чемпионата мира. На клубном уровне полузащитник, а в последние годы защитник выступал за аргентинский "Ривер Плейт", бразильский "Коринтианс", английские "Вест Хэм" и "Ливерпуль", испанскую "Барселону", китайский "Хабей Чайна Форчун". В составе "Барселоны" аргентинец дважды выигрывал Лигу чемпионов.

Последним клубом в карьере Маскерано стал аргентинский "Эстудиантес". В своем сообщении Хавьер поблагодарил "студентов" за возможность завершить карьеру.