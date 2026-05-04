Москва4 мая Вести.Капитан столичного футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев выразил благодарность бывшему главному тренеру команды Фабио Челестини за проделанную работу.

Акинфеев также поблагодарил весь тренерский штаб и пожелал удачи в дальнейшей работе.

Спасибо, Мистер! Хочу поблагодарить Фабио и весь тренерский штаб за работу. Спасибо, что приняли команду в непростой момент, спасибо за Суперкубок России, спасибо за яркие матчи! написал голкипер в своем Telegram-канале

Об уходе Челестини с поста главного тренера ЦСКА стало известно 4 мая. Контракт между ним и клубом был разорван по взаимному согласию сторон.