Челестини заявил, что продолжит работу в ЦСКА Челестини подтвердил намерение продолжить работу в ЦСКА

Москва2 мая Вести.Главный тренер столичного клуба ЦСКА Фабио Челестини заверил, что намерен доработать свой контракт с клубом, но не собирается комментировать инсайды, сообщает ТАСС.

Челестини подчеркнул, что его не интересуют переговоры с другими клубами.

У меня контракт еще на год с ЦСКА, я работаю здесь. Мне без разницы, что говорят. Меня это не касается приводит ТАСС слова Челестини

Журналист Иван Карпов заявил в Telegram-канале, что Челестини может возглавить один из испанских клубов, речь идет о "Леванте" или "Хетафе".

Накануне армейцы в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги уступили петербургскому "Зениту". Матч в Москве закончился со счетом 3:1 в пользу гостей.