Москва2 маяВести.Главный тренер столичного клуба ЦСКА Фабио Челестини заверил, что намерен доработать свой контракт с клубом, но не собирается комментировать инсайды, сообщает ТАСС.
Челестини подчеркнул, что его не интересуют переговоры с другими клубами.
У меня контракт еще на год с ЦСКА, я работаю здесь. Мне без разницы, что говорят. Меня это не касаетсяприводит ТАСС слова Челестини
Журналист Иван Карпов заявил в Telegram-канале, что Челестини может возглавить один из испанских клубов, речь идет о "Леванте" или "Хетафе".
Накануне армейцы в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги уступили петербургскому "Зениту". Матч в Москве закончился со счетом 3:1 в пользу гостей.