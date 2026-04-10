Москва10 апр Вести.Игорь Ларионов сообщил в интервью ИС "Вести", что продолжит свою работу на посту главного тренера хоккейного клуба СКА.

По его словам, у него есть понимание, как усилить команду и сделать ее более сбалансированной.

У меня контракт, поэтому я продолжаю работать. И то, что я вам скажу, что с нетерпением жду следующего сезона. Хотя еще продолжается плей-офф. Но есть понимание, как усилить команду, как делать ее более сбалансированной. И, конечно, добиться большего, чем мы добились в этом году сказал Ларионов

Также главный тренер СКА сообщил о планах по выстраиванию коллектива, который сможет "бороться за самые высокие цели".