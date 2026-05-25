Москва25 мая Вести.Сергей Юран назначен на пост главного тренера футбольного клуба "СКА-Хабаровск", сообщила пресс-служба команды.

Контракт рассчитан на один год. Юран во второй раз возглавил "СКА-Хабаровск", ранее он был тренером клуба с 2020 по 2022 год.

Сергею Юрану 56 лет, последним местом его работы был турецкий "Серик Беледиеспор". Прежде он работал в тренерском штабе московского "Спартака", возглавлял московский "Алмаз", ставропольское "Динамо", эстонский ТФМК, ярославский "Шинник", латвийский "Диттон", казахстанский "Локомотив", новосибирскую "Сибирь", калининградскую "Балтику", азербайджанский "Симург", армянский клуб "Мика", красногорский "Зоркий", "Пари Нижний Новгород" и подмосковные "Химки".

