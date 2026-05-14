Москва14 мая Вести.Новым главным тренером челябинского "Трактора" стал 63-летний американец Скотт Гордон. Контракт рассчитан на один год. Об этом сообщила пресс-служба клуба на своем сайте.

Генеральный менеджер клуба Алексей Волков отметил высокую организованность Гордона, его культуру в построении командных процессов, а также положительные отзывы от североамериканских коллег и хоккеистов.

В резюме специалиста - 16 сезонов работы главным тренером в клубах и сборной США, а также опыт ассистента в НХЛ, где он отвечал за большинство, меньшинство, анализ и индивидуальное развитие игроков.

Ранее Гордон возглавлял клуб НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс", исполнял обязанности главного тренера в "Филадельфии", работал в тренерском штабе "Сан-Хосе". В сезоне-2007/08 он был признан лучшим тренером года в АХЛ. В тренерском штабе сборной США Гордон работал на чемпионате мира 2009 года и Олимпиаде 2010 года (серебро). Затем он стал главным тренером сборной США, которая на чемпионате мира 2011 года дошла до четвертьфинала.