Москва17 апр Вести.Двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион Пхенчхана‑2018, завершивший карьеру хоккеист Илья Ковальчук возглавит клуб FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы". Такую информацию распространило издание "Чемпионат".

Согласно этим данным, должность генерального менеджера китайской команды займет Евгений Артюхин.

В прошедшем сезоне китайский клуб, проводивший домашние матчи на "СКА Арене" в Санкт-Петербурге, финишировал девятым в Западной конференции. Клуб отстал от зоны плей-офф (восьмого места) на 25 очков. В следующем сезоне команда продолжит базироваться в Петербурге.

Ковальчуку 43 года. Он объявил, что завершает карьеру хоккеиста, в 2025 году. Его последним клубом был московский "Спартак". В КХЛ он также выступал за петербургский СКА, с которым дважды выигрывал Кубок Гагарина, и омский "Авангард", вместе с которым выходил к главному трофею лиги. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) хоккеист играл за пять клубов, а в составе "Нью-Джерси Девилз" доходил до финала Кубка Стэнли.