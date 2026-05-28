Москва28 мая Вести.Победитель Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане и двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России Сергей Широков объявил о завершении карьеры игрока.

Широков 28 мая был удостоен приза "За верность хоккею" имени Сергея Гимаева на гала-вечере, посвященном окончанию сезона в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). После получения награды 40-летний нападающий объявил в своей торжественной речи, что уходит из профессионального спорта.

Долго думал, как это будет и, наверное, не мог представить лучшего момента. Я принял решение о завершении своей профессиональной карьеры. Спасибо моим родителям, моему отцу, который привёл меня в хоккей, научил любить эту игру. Отца, к сожалению, нет с нами, но думаю, он видит и гордится мной. Маме спасибо за терпение — мы многое прошли сказал Широков

Широков - воспитанник ЦСКА, также он играл в России за омский "Авангард", петербургский СКА, московский "Спартак", екатеринбургский "Автомобилист" и новосибирскую "Сибирь", которая стала последней командой в его карьере. Также он имеет опыт выступлений в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Ванкувер Кэнакс".

В составе сборной России Широков выигрывал чемпионаты мира в 2012 и 2014 годах, также становился олимпийским чемпионом. Всего в КХЛ форвард провел 937 матчей, в которых набрал 576 очков (251 шайба + 325 результативных передач). Обладатель Кубка Гагарина 2017 года в составе СКА.