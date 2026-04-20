Москва20 апр Вести.Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и Европы Виктор Шалимов в интервью информационной службе "Вести" сравнил современный и советский хоккей.

По его мнению, со времен СССР он сильно изменился и потерял зрелищность.

У нас поменялась вся система, мы взяли много из канадского хоккея, и канадцы взяли из нашего хоккея, поэтому вот это вот все где-то перевернулось, все поменялось. Сейчас еще поменялись правила: убрали красную линию, уже совсем другая игра. Поменялась площадка, поменялись правила. Поэтому здесь, на мой взгляд, стало очень много в хоккее вот этой борьбы ненужной, которая, если сейчас посмотреть, где-то приедут в угол и вот там возятся с этой шайбой пять на пять. Это как-то вот, наверное, потеря того стиля советского хоккея, когда были красивые комбинации заявил Шалимов

Хоккеист также подчеркнул, что в советское время тренеры поощряли риск, а сейчас игроки все реже решаются на смелые действия.

В наше время все тренеры говорили: если ты идешь куда-то, ты должен рисковать, нацелен на ворота и должен пытаться обыграть. Если ты кого-то обыграл, значит, твой партнер где-то свободный. И ты должен рисковать, идти на ворота. Сейчас вот этого риска стало меньше, и поэтому где-то вот стало больше вбросов шайбы, больше борьбы такой локальной. Наверное, вот это вот как раз и потеряло немножко зрелищность сказал Шалимов

Виктору Шалимову из знаменитой тройки сборной СССР Шалимов – Владимир Шадрин – Александр Якушев сегодня исполняется 75 лет. Он выиграл золото Олимпиады-1976, Кубок Канады-1981, три чемпионата мира и три чемпионата Европы.