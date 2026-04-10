Москва10 апр Вести.Олимпийский чемпион, чемпион мира по хоккею Павел Дацюк в интервью информационной службе "Вести" рассказал, как изменилась его жизнь после завершения спортивной карьеры.

По словам хоккеиста, он стал более свободным и теперь может больше времени уделять своим детям.

Ну, она [жизнь] изменилась тем, что я стал более свободен в том плане, что мне не надо приезжать на арену каждый день, мне не надо ходить в зал. Теперь это все по желанию. Я за собой стараюсь смотреть, как я отношусь к виду спорта. Больше времени смотреть, общаться с другими и посещать разные мероприятия. Ну и стараться больше уделять время своим детям рассказал Дацюк

Прощальный матч 47-летнего олимпийского чемпиона по хоккею Павла Дацюка состоялся 30 августа 2025 года в Екатеринбурге. Его команда со счетом 13:8 победила соперников. Вместе с Дацюком сыграли обладатели Кубка Стэнли Александр Овечкин, Сергей Федоров и Валерий Каменский.