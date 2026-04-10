Москва10 апрВести.Олимпийский чемпион, чемпион мира Павел Дацюк в интервью информационной службе "Вести" рассказал, что благодарен своим болельщикам за прозвище "волшебник".
По словам хоккеиста, прозвище, данное ему фанатами, громкое, и он старался всегда его оправдывать.
Конечно, благодарен, что мне дали такое прозвище. Конечно, оно очень такое громкое, и всегда хотелось это прозвище оправдывать, стараться, с Божьей помощьюрассказал Дацюк
