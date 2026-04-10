Хоккеист Дацюк верит, что сборную РФ допустят к Олимпиаде в ближайшее время

Москва10 апр Вести.Олимпийский чемпион, чемпион мира по хоккею Павел Дацюк в интервью информационной службе "Вести" выразил надежду, что в ближайшее время сборную России допустят к участию в Олимпийских играх.

Спортсмен отметил, что турнир станет еще интереснее с участием российских хоккеистов.

Мы в это верим, да, я надеюсь, что в ближайшее время все наладится и сборную России допустят. И от этого этот турнир будет еще интереснее, и многие будут за ним смотреть. И, конечно, в это верим, это было бы здорово сказал Дацюк

Ранее он заявил, что благодарен Национальной хоккейной лиге за включение его в Зал хоккейной славы.