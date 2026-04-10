Хоккеист Дацюк: благодарен НХЛ за то, что стал членом Зала хоккейной славы

Москва10 апр Вести.Олимпийский чемпион, чемпион мира Павел Дацюк в интервью информационной службе "Вести" признался, что благодарен Национальной хоккейной лиге за включение его в Зал хоккейной славы.

Спортсмен также выразил надежду, что еще многие российские хоккеисты смогут попасть в Зал славы.

Мне повезло, что меня ввели в музей славы, и так это совпало. Но могли же и не вводить, могли оттянуть, могли вообще не рассматривать. Так что я благодарен, что обратили на меня внимание и ввели в Зал славы. Я надеюсь, что еще многие попадут. У нас очень много достойных хоккеистов и людей, которые достойны попасть в музей славы. Я надеюсь, что они попадут, и мы будем за них радоваться рассказал Дацюк

Ранее Павел Дацюк поблагодарил болельщиков за прозвище "волшебник", признавшись, что всегда старался его оправдывать.