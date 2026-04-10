Москва10 апрВести.Олимпийский чемпион, чемпион мира Павел Дацюк в интервью информационной службе "Вести" заявил, что желает российскому форварду "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину побить все немыслимые рекорды.
Дацюк отметил, что хотел бы видеть игру Овечкина и в следующем сезоне.
Конечно, чтобы нам интересно было смотреть, чтобы мы за него переживали и помогали, болели за него, чтобы он побил вообще все немыслимые рекорды, чтобы поставить себя, подняться как можно вышерассказал Дацюк
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин обновил снайперский рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросив 928-ю шайбу.