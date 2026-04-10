Москва10 апр Вести.Олимпийский чемпион, чемпион мира Павел Дацюк в интервью информационной службе "Вести" заявил, что желает российскому форварду "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину побить все немыслимые рекорды.

Дацюк отметил, что хотел бы видеть игру Овечкина и в следующем сезоне.

Конечно, чтобы нам интересно было смотреть, чтобы мы за него переживали и помогали, болели за него, чтобы он побил вообще все немыслимые рекорды, чтобы поставить себя, подняться как можно выше