Москва10 апр Вести.Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов в интервью информационной службе "Вести" заявил, что изоляция России от мировой арены – не повод для оправданий.

По словам Ларионова, РФ необходимо находить возможности для совершенствования своих спортсменов, и рано или поздно изоляция закончится и Россия будет включена в общий календарь международных событий.

"Всегда можно ссылаться на то, что мы, скажем, изолированы. Это не повод искать оправдания, потому что мы должны находить возможности делать нашу игру лучше, требовать с игроков полной отдачи, потому что рано или поздно все это закончится. Мы будем включены опять в общую картину, в общий календарь международных событий. Поэтому для меня, как специалиста, для того, чтобы игра двигалась вперед, необходимо требовать от ребят, необходимо говорить, показывать, рассказывать, давать те советы, рекомендации, которые нужны… Но, тем не менее, лед тот же, клюшки те же, люди тоже те же. Просто единственная рабочая этика, отношения и надежда на то, что все будет в порядке. И, конечно, полная самоотдача и любовь к игре заявил Ларионов

Ранее Ларионов заявил, что, по его мнению, российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжит выступать в следующем сезоне.