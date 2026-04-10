Хоккеист Ларионов про Овечкина: поиграет еще год или два

Москва10 апр Вести.Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов в интервью информационной службе "Вести" поделился мнением о выступлении российского форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в следующих сезонах.

Я скажу такую вещь, что я думаю, что он еще поиграет. Поиграет еще год или два. Это то, что я услышал. И это говорит о дальнейшей перспективе наших отношений между Лигой КХЛ и НХЛ. Поэтому это было бы круто сказал Ларионов

Ранее олимпийский чемпион, чемпион мира Павел Дацюк рассказал, что хотел бы увидеть игру Овечкина в следующем сезоне и пожелал ему побить все немыслимые рекорды.