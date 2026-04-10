Москва10 апр Вести.Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов в интервью информационной службе "Вести" рассказал, что внимательно следит не только за хоккеем, но и смотрит футбольные матчи.

По словам Ларионова, ему интересно видеть что-то новое и учиться каждый день, потому что без этого невозможно движение вперед.

"Ты видишь пересечение тех идей, тех мыслей, которые связывают хоккей и футбол. Поэтому мне всегда интересно видеть что-то интересное, учиться каждый день, потому что без этого ты не можешь двигаться вперед. Поэтому с удовольствием смотрю и слежу за командами, которые играют сегодня в плей-офф на Кубке Гагарина. Смотрю за той интригой, которая происходит сегодня в НХЛ, в частности в Детройте, который уже не попадает в плей-офф 9 лет. Остается три матча. Конечно, смотрю за Лигой чемпионов, потому что очень интересно. В субботу начинается очередной тур в английской премьер-лиге. И конечно, естественно, наш футбол. Не болею ни за кого, просто смотрю игру, прихожу смотреть, потому что очень много друзей в футболе, и мне нравится эта игра. Поэтому это все как-то находится в моем календаре рассказал Ларионов

Ранее он заявил, что РФ необходимо находить возможности для совершенствования своих спортсменов, и рано или поздно изоляция закончится и Россия будет включена в общий календарь международных событий.