Фетисов заявил, что в Норильске люди очень любят хоккей

Москва10 апр Вести.В Норильске люди очень любят хоккей. Об этом ИС "Вести" заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов на 9-м ежегодном благотворительном хоккейном матче с участием легенд мирового и российского спорта.

По словам Фетисова, на матче в Норильске фантастическая атмосфера, а сам город – очень теплый.

Люди любят хоккей … Сибирь – это то место, куда всегда хочется вернуться. Приезжаем каждый год, будем приезжать. Здесь удивительно красивые люди, природа и все, что связано с пониманием смысла жизни. Настоящие мужики. И понятно, что здесь все традиции, которые мы сегодня ставим во главу угла, они здесь воплощаются в жизнь: это земля и братство, и дружба сказал Фетисов

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, что за четыре года в России стало намного больше хоккейных стадионов.