Москва12 мая Вести.Легендарный российский хоккеист, форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук. Об этом пишет портал Russian Machine Never Breaks.

Уточняется, что Овечкин успешно защитил 145-страничную диссертацию об отличиях североамериканской и российской хоккейных культур при подготовке молодых спортсменов.

Как выяснил хоккеист, в России уделяют больше внимания владению шайбой и техническим навыкам, в то время как североамериканцы делают упор на скорость игры и физическую подготовку.

Овечкин в течение сезона пытался реализовать идею о сочетании двух методик в одной из молодежных команд ЦСКА и выяснил, что молодые игроки могут добиваться лучших результатов, усваивая одновременно российский и североамериканский тактические стили.

В качестве источников в работу Овечкина включены ссылки на несколько известных имен, в том числе на члена Зала хоккейной славы Анатолия Тарасова и легендарного игрока и тренера Виктора Тихонова.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по количеству забитых в регулярных чемпионатах лиги шайб. В активе россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 матчах.

В апреле хоккеист выразил надежду на продолжение карьеры в НХЛ.