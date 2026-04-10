Москва10 апр Вести.В конце марта хоккейный клуб СКА завершил выступление в плей-офф КХЛ сезона-2025/26. Главный тренер команды Игорь Ларионов рассказал о поиске новых путей, благодаря которым армейский коллектив станет лучше. Об этом он сообщил в интервью ИС "Вести".

Ларионов планирует и дальше выстраивать команду, которая "будет бороться за самые высокие цели".

Знаете, всегда хочешь большего, поэтому это часть игры. Всегда за какими-то вещами, которые происходят, ты ищешь, скажем, новые пути. Новые пути того, чтобы команда стала лучше … С тем потенциалом, которым располагает команда СКА, с теми людьми, которые в этом году играли, которые получили шанс, молодежь и опытные ребята, я смотрю вперед с оптимизмом, потому что только так ты будешь выстраивать команду, которая будет бороться за самые высокие цели. сказал Игорь Ларионов

31 марта хоккейный клуб СКА потерпел поражение в Москве в пятом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина с ЦСКА со счетом 2:6 и выбыл из розыгрыша.