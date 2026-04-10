Москва10 апр Вести.Уход президента Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люка Тардифа со своего поста в октябре этого года скажется на судьбе российской сборной в мировом хоккее. Об этом главный тренер хоккейного клуба СКА Игорь Ларионов заявил в интервью ИС "Вести".

Люк Тардиф, скорее всего, заканчивает свою деятельность в ИИХФ. Поэтому, по большому счету, большой роли он уже не играет. То, о чем были разговоры, вы все услышите. Это более касается людей из НХЛ, чем IIHF, потому что предстоит Кубок мира, который состоится в 2028 году. Поэтому в этом плане все идет на позитиве… И не сомневаюсь, что наше счастье на Кубке мира будет сообщил Ларионов

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах и в октябре 2026 года покинет свой пост.