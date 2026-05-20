Москва20 маяВести.На выборах в Международной федерации хоккея избираются не страны, а люди без привязки к их национальности. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.
Ранее ФХР приняла решение о выдвижении его кандидатуры в совет IIHF.
Курбатов заявил, что он давно находится внутри этой организации и знает принципы ее работы.
Выбирают не страну, а персоналии, страна выдвигаетотметил он
Курбатов признался, что к России плохо относятся те, кто крайне отрицательно воспринимает специальную военную операцию на Украине.
И я понимаю, что … у моего коллеги из Литвы, если он проголосует за меня, будут дома проблемы, хотя голосование тайноедобавил функционер
Выборы в совет Международной федерации хоккея пройдут в октябре 2026 года. Они состоятся в Испании на полугодовом конгрессе. В настоящий момент от России в совет IIHF входит Павел Буре.