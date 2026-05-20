Гендиректор ФХР Курбатов рассказал о выборах руководства IIHF Курбатов: в руководство Международной федерации хоккея выбирают людей, не страны

Москва20 мая Вести.На выборах в Международной федерации хоккея избираются не страны, а люди без привязки к их национальности. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.

Ранее ФХР приняла решение о выдвижении его кандидатуры в совет IIHF.

Курбатов заявил, что он давно находится внутри этой организации и знает принципы ее работы.

Выбирают не страну, а персоналии, страна выдвигает отметил он

Курбатов признался, что к России плохо относятся те, кто крайне отрицательно воспринимает специальную военную операцию на Украине.

И я понимаю, что … у моего коллеги из Литвы, если он проголосует за меня, будут дома проблемы, хотя голосование тайное добавил функционер

Выборы в совет Международной федерации хоккея пройдут в октябре 2026 года. Они состоятся в Испании на полугодовом конгрессе. В настоящий момент от России в совет IIHF входит Павел Буре.