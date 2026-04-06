Клуб НХЛ "Айлендерс" уволил главного тренера Руа за 4 матча до конца "регулярки"

В НХЛ незадолго до конца "регулярки" уволили уже второго главного тренера

Москва6 апр Вести.Выступающая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) команда "Нью-Йорк Айлендерс" объявила об отставке главного тренера Патрика Руа, новым наставником "островитян" стал канадец Питер Дебур. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Срок заключенного с 57-летним специалистом контракта не уточняется. Ранее он тренировал такие команды, как "Флорида Пантерз", "Нью-Джерси Девилз", "Сан-Хосе Шаркс", "Вегас Голден Найтс" и "Даллас Старз".

До завершения регулярного сезона НХЛ хоккеистам "Айлендерс" предстоит сыграть четыре матча.

На текущий момент клуб занимает третью позицию в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 89 очков за 78 матчей регулярного чемпионата.

Следом за хоккеистами из "Айлс" расположились "Филадельфия Флайерз" и "Коламбус Блю Джекетс", у которых по 88 очков, а также "Вашингтон Кэпиталз" с 87 очками.

Патрик Руа — четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и трехкратный лауреат "Конн Смайт Трофи", возглавил "Айлендерс" в январе 2024 года. Под его руководством команда смогла выйти в плей-офф сезона 2023/24, однако уже в первом раунде уступила "Каролине Харрикейнз".

В предыдущем сезоне клуб не сумел пробиться в борьбу за Кубок Стэнли.

Ранее стало известно, что "Вегас Голден Найтс" также отправил в отставку главного тренера Брюса Кэссиди, в 2023 году приведшего команду к Кубку Стэнли. Решение было принято, несмотря на то что команда находилась в зоне плей-офф. На место Кэссиди назначен бывший тренер национальной сборной США Джон Торторелла.

3 апреля гол и два паса российского нападающего Матвея Мичкова помогли хоккеистам "Филадельфии Флайерз" обыграть команду "Айлендерс" в матче "регулярки" НХЛ (4:1).

Ранее в домашней встрече клуб "Вашингтон Кэпиталз" победил команду из Филадельфии со счетом 6:4. Второй звездой встречи стал капитан столичных Александр Овечкин, который оформил дубль.