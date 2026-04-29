Москва29 апр Вести.Футбольный клуб "Пари НН"» официально объявил о назначении Вадима Гаранина новым главным тренером команды. 55-летний специалист будет руководить нижегородцами в оставшейся части сезона-2025/2026. Его предыдущим местом работы был клуб Lit Energy из Медиалиги.

Контракт с прежним главным тренером Алексеем Шпилевским был расторгнут после поражения от "Спартака" из-за неудовлетворительных спортивных результатов. Вместе со Шпилевским клуб покинули четыре его помощника, а за досрочное прекращение соглашения "Пари НН" выплатит бывшему наставнику 20 млн рублей.

Гаранин имеет опыт работы в Российской Премьер-лиге с ФК "Сочи", а также возглавлял клубы Первой лиги — "Черноморец" и "Енисей", с которым доходил до полуфинала Кубка России. В его послужном списке также работа в Академии московского "Динамо" и юношеской сборной России U-15.

Сообщается, что новый тренер уже прибыл в расположение клуба, провел знакомство с командой и первую тренировку. Под его руководством "Пари НН" готовится к предстоящему матчу против "Ахмата", который состоится 3 мая в Грозном.

В настоящее время "Пари НН" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка за три тура до конца сезона.