Москва12 июн Вести.Тренер Сергей Юран, который ранее покинул "СКА-Хабаровск" через две недели после назначения, возглавил "Урал", сообщается на официальном сайте екатеринбургского футбольного клуба.

Сроки контракта с 57-летним специалистом не уточняются. Как отмечается в релизе, руководство "Урала" поставило перед Юраном задачу выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ) по итогам грядущего сезона-2026/27.

Юран в конце мая стал главным тренером "СКА-Хабаровска", но уже через две недели покинул пост, сославшись на семейные обстоятельства.

Во главе "Урала" специалист сменил бывшего футболиста ЦСКА Василия Березуцкого, отправленного в отставку также ранее в июне.