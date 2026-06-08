Юран ушел с поста тренера ФК "СКА-Хабаровск" через две недели после назначения Сергей Юран покинул пост главного тренера футболистов "СКА-Хабаровска"

Москва8 июн Вести.Сергей Юран покинул пост главного тренера "СКА-Хабаровска" через две недели после назначения, сообщается на официальном сайте дальневосточного футбольного клуба.

Отмечается, что 56-летний специалист попросил руководство клуба освободить его от должности по семейным обстоятельствам. Он возглавил команду ровно две недели назад - 25 мая.

Вместо Юрана главным тренером дальневосточного клуба назначен Михаил Семенов.

Юран пришел в хабаровский СКА во второй раз в своей тренерской карьере. Ранее он возглавлял команду с октября 2020 по февраль 2022 года. Последним клубом в карьере Юрана был турецкий "Серикспор", до этого он трижды возглавлял подмосковные "Химки", тренировал калининградскую "Балтику", "Нижний Новгород" и еще ряд клубов из России и ближнего зарубежья.

"СКА-Хабаровск" выступает в первенстве Первой лиги России, втором по статусу дивизионе отечественного футбола.