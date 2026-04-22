Сборная Украины по футболу осталась без тренера Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу

Москва22 апр Вести.Сергей Ребров больше не будет тренировать футбольную сборную Украины. 51-летний главный тренер команды покинул свой пост. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Тем не менее Ребров сохранит за собой должность вице-президента и члена исполкома УАФ.

Сегодня нам нужно двигаться вперед и принимать новые решения, которые станут фундаментом предстоящей сборной отметил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко, которого цитирует официальный сайт организации

Имя нового главного тренера сборной Украины будет объявлено позднее.

Ребров возглавил национальную команду в июне 2023 года. На посту главного тренера он сменил Александра Петракова. Под руководством 51-летнего специалиста сборная Украины не сумела отобраться на чемпионат мира 2026 года.