Шевченко: у Киева есть план на случай возвращения России в международный футбол

Москва18 апр Вести.Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко заявил, что у Киева есть план действий на случай возвращения российских команд в международные турниры.

Как утверждает Шевченко, в разговоре с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино тот дал понять, что "сейчас возвращение россиян не рассматривается".

Каким будет будущее? Ситуация меняется, и мы также будем подстраиваться. Если россияне вернутся — у нас есть план действий, но давайте не спешить. Если будет ситуация, что нам что-то будет угрожать, то будем действовать приводят его слова украинские СМИ

Ранее портал Sport24 сообщал, что обсуждение возвращения клубов и сборной РФ на международную арену сорвалось из-за разговора Джанни Инфантино и главы киевского режима Владимира Зеленского.