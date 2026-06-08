Москва8 июн Вести.Павел Зубов назначен главным тренером тольяттинской "Лады", сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Детали контракта не раскрываются. Зубов уже руководил "Ладой" в сезоне‑2024/25 в статусе и.о. главного тренера. Сезон‑2025/26 он начинал в тренерском штабе команды, а затем возглавил "Рязань‑ВДВ" в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

В новый тренерский штаб "Лады" вошли тренеры нападающих Игорь Горбенко и Николай Золотухин, тренер защитников Владимир Чебатуркин, тренер вратарей Ильдар Давыдов и тренер по общей физической подготовке Станислав Колпаков. В официальном сообщении клуба не указаны сроки действия контракта или спортивные цели на предстоящий сезон.