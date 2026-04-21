Москва21 апр Вести.Главным тренером московского ХК "Динамо" назначен Леонид Тамбиев. На этом посту он сменил Вячеслава Козлова. Об этом сообщается на сайте команды.

Тамбиев возглавлял "Адмирал" из Владивостока с 2021 по 2025 год. Сезон-2025/26 он завершил в должности помощника главного тренера в петербургском СКА.

Решение о формировании нового тренерского штаба будет принято в ближайшее время говорится в сообщении

30 марта московское "Динамо" вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина, уступив минскому "Динамо" в серии первого раунда плей‑офф.