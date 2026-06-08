Москва8 июн Вести.Сербский тренер Срджан Благоевич возглавил ФК "Акрон", об этом заявили в пресс-службе тольяттинского футбольного клуба.

Наставник подписал с клубом четырехлетний контракт, он приступит к работе с командой во время летних сборов. Помощники нового тренера пока не называются, их представят в ближайшее время.

Ключевым моментом при выборе нового тренера была его способность и приверженность к построению инициативного футбола отметил владелец ФК "Акрон" Павел Морозов

Он подчеркнул, что с приходом Благоевича, умеющего использовать сильные стороны команды и развивать футболистов, у "Акрона" начнется новый этап развития.

По итогам минувшего сезона "Акрон" сохранил место в российской премьер-лиге.

Срджан Благоевич начинал тренерскую карьеру в сербской "Инджии" и вышел с ней Суперлигу Сербии, работал с "Каспием" и "Астаной" в Казахстане, становился бронзовым призером венгерского чемпионата с "Дебреценом" и выигрывал серебро и бронзу национального первенства с сербским "Партизаном".