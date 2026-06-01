Москва1 июн Вести.Канадский специалист Боб Хартли продолжит сотрудничать с ярославским "Локомотивом". Об этом "железнодорожники" сообщили на официальном сайте клуба.

Ранее канадец заявил, что покинет пост главного тренера команды по окончании сезона.

Сегодня мы рады сообщить, что сотрудничество с Бобом Хартли будет продолжено. В следующем сезоне он станет консультантом ХК "Локомотив" говорится в заявлении "железнодорожников"

Также отмечается, что канадский специалист будет помогать не только основной команде, но и заниматься подготовкой резерва, селекцией и методическим образованием тренеров, работающих в системе клуба.

Новым главным тренером "Локомотива" назначен экс-наставник минского "Динамо" Дмитрий Квартальнов.