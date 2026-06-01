Москва1 июн Вести.Ярославский "Локомотив" расторг контракты с 10 хоккеистами перед открытием трансферного окна в КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Изменения в составе затронули как игроков обороны, так и нападающих, а также одного вратаря. После расторжения соглашений клуб получит возможность заключить новые контракты с этими хоккеистами на иных условиях.

Соглашения были расторгнуты с вратарем Даниилом Исаевым, защитниками Александром Елесиным, Алексеем Береглазовым, Андреем Сергеевым, Рушаном Рафиковым, а также с нападающими Артуром Каюмовым, Денисом Алексеевым, Георгием Ивановым, Александром Полуниным и Максимом Шалуновым.

Трансферное окно в КХЛ открылось 1 июня. Решение связано с новыми правилами лиги, которые позволяют клубам переподписывать игроков на измененных условиях.

Ранее КХЛ разрешила пересматривать контракты с понижением зарплаты, однако в таком случае для потолка зарплат учитывается прежняя сумма. Если же соглашение расторгается, а затем с игроком как со свободным агентом подписывается новый контракт, в расчет берется уже новая зарплата. В сезоне-2026/27 потолок зарплат в лиге составит миллиард рублей.