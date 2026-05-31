Лидер атак Джошуа Ливо и еще три легионера покидают челябинский "Трактор" Рекордсмен КХЛ канадец Ливо покинул челябинский "Трактор"

Москва31 мая Вести.Челябинский хоккейный клуб "Трактор" объявил о масштабных изменениях в составе в связи с истечением сроков контрактов у ряда ведущих игроков. Команду покидает звездный канадский нападающий Джошуа "Джош" Ливо, который присоединился к "черно-белым" в августе 2025 года.

За прошедший сезон 33-летний форвард подтвердил статус одного из самых результативных игроков лиги, набрав 65 очков в 62 матчах регулярного чемпионата. Помимо Ливо, челябинский клуб расстается с тремя игроками обороны: американскими защитниками Логаном Дэем и Джорданом Гроссом, а также словацким защитником Михалом Чайковски.

Пресс-служба клуба поблагодарила игроков за сотрудничество и пожелала успехов в дальнейшей карьере.