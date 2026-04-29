Москва29 апр Вести.Совет директоров Континентальной хоккейной лиги на заседании 29 апреля одобрил корректировки в регламент, которые затронут трансферное окно клубов, стартующее 1 июня.

С сезона-2026/27 вводятся ключевые нововведения. В частности, ликвидируется "правило трех переходов", ограничивавшее клубы возможностью подписывать более трех хоккеистов из одной команды предыдущего сезона.

Кроме того, при переподписании контрактов с игроками при снижении зарплаты или бонусов в расчет "потолка заработных плат" будут браться условия прежнего соглашения. Если клуб расторгает долгосрочный контракт, то 20% от суммы на будущие сезоны добавляются к потолку на каждый год действия расторгнутого договора.

На предстоящий сезон верхняя граница зарплатных ведомостей установлена в 950 миллионов рублей, нижняя — в 525 миллионов рублей. Для сравнения, в текущем сезоне потолок составлял 900 миллионов, а пол — 475 миллионов.