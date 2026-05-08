Лучший снайпер КХЛ продолжит карьеру в НХЛ Канцеров ушел из "Металлурга" в клуб НХЛ "Чикаго"

Москва8 мая Вести.Нападающий "Металлурга" Роман Канцеров расторг контракт с магнитогорским клубом. Хоккеист продолжит карьеру в системе команды НХЛ "Чикаго Блэкхокс", которая задрафтовала его в 2023 году. Об этом сообщается в Telegram-канале "Металлурга".

Канцеров выступал за магнитогорский клуб с 2023 года. В этом сезоне 21-летний форвард забросил 36 шайб и стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ.

В пресс-службе напомнили, что спортивные права на Канцерова в КХЛ остаются за "Металлургом". В случае возвращения нападающий присоединится к магнитогорской команде.

В плеф-офф КХЛ "Металлург" уступил казанскому "Ак Барсу" со счетом 1-4. Ранее лига назвала лучших игроков полуфинального этапа.