Москва5 мая Вести.Дополнительное время, которое появляется у команды в межсезонье - отличная возможность для адаптации новых игроков. Об этом ИС "Вести" рассказал бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

По его словам, ни один клуб Европы не располагает длительной зимней паузой между сезонами, поэтому для тренеров российских команд это отличная возможность, чтобы учесть все нюансы адаптации.

Дополнительное время — это время для притирки новичков, которые появляются в команде, на мой взгляд, так ни один клуб Европы не обладает таким временем, чтобы как раз все эти нюансы учесть и это время наоборот для тренера должно быть, как манной небесной, потому что мы видим прекрасно, что любому новичку, статусному новичку в нашем чемпионате нужна адаптация, его встройка в коллективные действия, в коллективный футбол, который будет приносить результат. Поэтому здесь сложно сказать, что эта пауза для иностранного специалиста должна являться каким-то опасным моментом отметил Федотов

Ранее сообщалось, что Фабио Челестини ушел с поста главного тренера ЦСКА. Соглашение было разорвано на основе взаимного согласия сторон.