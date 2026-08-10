Москва10 авг Вести.Игроки футбольного клуба "Динамо" Махачкала показывают рост и энтузиазм после отдыха, на который команда ушла в конце сезона. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал главный тренер махачкалинского "Динамо" Вадим Евсеев.

Игроки растут. Мы считаем то, что, наверное, правильно сделали, что дали команде больше времени отдохнуть. Мы позже всех закончили и практически позже всех начали, потому физически… [нужно] отдыхать, да, но еще и голова должна отдыхать от футбола. Поэтому, наверное, с этим, может быть, тоже было связано то, что футболисты пришли с огромным желанием познавать новое, хотеть вникнуть в то, что мы в весенней части предлагали футболистам сообщил Евсеев

Ранее он отметил, что в футбольном клубе "Динамо" Махачкала у игроков "нет никакой эйфории" относительно успешного старта в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). "Настраивать" команду не нужно: футболисты готовы на поле рвать и метать, добавил главный тренер.