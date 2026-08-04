Москва4 авг Вести.Футбольному клубу "Ростов" интереснее выступать в матчах с грандами (клубы, которые стабильно конкурируют не только в национальном чемпионате, но и на высоком международном уровне – прим. ред.), поскольку такие команды отдают предпочтение комбинированному стилю игры. Об этом заявил ИС "Вести" защитник ростовского клуба и национальной сборной Виктор Мелехин.

Он рассказал, что матчи с грандами всегда получаются насыщенными.

Думаю, что нет такой команды, с кем было бы легче или тяжелее играть. Я замечал, что с грандами "Ростову" как-то не то, чтобы легче, но удобнее играть. Наверное, за счет того, что они больше с мячом играют, больше пытаются комбинировать, у нас такой прессингующий стиль. И всегда у нас схватки с грандами получаются интересные отметил Мелехин

Футболист также рассказал, как он научился не теряться на поле. По словам футболиста, из-за потери концентрации он бегал по полю некоторое время, не участвуя в игре и не помогая своим товарищам по команде.