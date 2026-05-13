Москва13 мая Вести.В Луганске любят футбол и делают все возможное для карьерного роста местной команды. Об отношении к футболу в родном городе защитник ФК "Балтика" Иван Беликов рассказал в интервью ИС "Вести".

Он пожелал коллегам-землякам успешного продвижения вплоть до Российской премьер-лиги (РПЛ).

Мне кажется, то, что там очень любят футбол, и все делают для этого, восстанавливают спортивные поля, хотят, чтобы команда, которая там была, продвигалась по лестничке от Второй Лиги до, я надеюсь, даже до премьер-лиги...если все сложится сказал Беликов

Ранее футболист также рассказал о провальном матче в Кубке России. По его словам, на момент матча он был плохо подготовлен физически, а также в плане понимания игры.