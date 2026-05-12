Защитник "Балтики" Беликов рассказал, в чем вырос за сезон в РПЛ

Москва12 мая Вести.Защитнику калининградского футбольного клуба "Балтика" Ивану Беликову удалось во многом вырасти за сезон в Российской премьер-лиге. Такое мнение сам футболист высказал в интервью ИС "Вести".

Игрок отметил, в частности, повышение своей дисциплины и понимания футбола.

Я думаю, во многом изменился. Наверное, больше в дисциплине, в менталитете, психологически больше стал как будто развит, более стрессоустойчив, наверное. И во всех пониманиях футбола - в чем нужно быть сильнее, в чем слабее рассказал Иван Беликов

Также в интервью футболист отметил: от игроков "Балтики" ждут максимального результата, но потенциал многих из них пока не раскрыт полностью.