Москва12 маяВести.Защитнику калининградского футбольного клуба "Балтика" Ивану Беликову удалось во многом вырасти за сезон в Российской премьер-лиге. Такое мнение сам футболист высказал в интервью ИС "Вести".
Игрок отметил, в частности, повышение своей дисциплины и понимания футбола.
Я думаю, во многом изменился. Наверное, больше в дисциплине, в менталитете, психологически больше стал как будто развит, более стрессоустойчив, наверное. И во всех пониманиях футбола - в чем нужно быть сильнее, в чем слабеерассказал Иван Беликов
Также в интервью футболист отметил: от игроков "Балтики" ждут максимального результата, но потенциал многих из них пока не раскрыт полностью.